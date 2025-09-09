فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: صیانت از اراضی زراعی و باغی به‌عنوان سرمایه‌های ملی، مسئولیتی همگانی است و مشارکت کشاورزان، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ بهرام تقی‌زاده در گفت‌و‌گو با برنامه رادیویی کندیمیز، با تشریح تاریخچه تشکیل یگان حفاظت در کشور و استان، بر نقش کلیدی این یگان در اجرای قوانین مرتبط با حفظ کاربری اراضی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وظایف اصلی این یگان در راستای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی تعریف شده است، افزود: هموطنان می‌توانند هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ و به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تمامی گزارش‌های مردمی با نهایت محرمانگی بررسی و پیگیری می‌شود.

تقی‌زاده با هشدار نسبت به پیامد‌های تغییر کاربری غیرمجاز، اظهار داشت: این اقدام موجب تهدید امنیت غذایی، نابودی منابع آب و خاک و آسیب به محیط زیست می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به قوانین و مقررات مرتبط، از جمله «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف در این حوزه، برابر مقررات و با قاطعیت برخورد خواهد شد.