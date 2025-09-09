با کمک خیران، دو مدرسه شش کلاسه در شهر بردسکن و روستای فیروزآباد این شهرستان ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار بردسکن در جلسه امضا تفاهم نامه ساخت دو مدرسه شش کلاسه در شهر بردسکن و روستای فیروزآباد گفت: طرح «با هم بسازیم خشت به خشت» در حوزه مدرسه سازی باید در شهرستان نهادینه شود و خیران روستای فیروزآباد بردسکن تا کنون ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت مدرسه ۶ کلاسه در این روستا کمک کرده‌ اند.

محمد جواد صفرنژاد با قدردانی از مشارکت خیران در همه حوزه‌ ها به ویژه در امر مدرسه سازی افزود: یکی از طرح‌ های بسیار خوب دولت طرح توسعه عدالت آموزشی با ساخت فضا‌های آموزشی است که در شهرستان بردسکن تعداد مدارسی که در این طرح دیده شده است ۱۶ فضا است که با کمک خیران و اعتبارات دولتی تمامی این طرح ها تا مهرماه سال آینده تکمیل و بهره برداری خواهد شد.

وی از اقدام ارزرشمند خیران حاج اسفندیار رضایی و فرزند وی حاج جواد رضایی در ساخت یک مدرسه ۶ کلاسه در شهر بردسکن و خیران روستای فیروزآباد قدردانی کرد و ادامه داد: شهر بردسکن با کمبود فضای آموزشی مواجه است و ۵۰ درصد فضا‌های آموزشی بردسکن نیز نیاز به تخریب و بازسازی دارد.

رئیس شورای آموزش و پرورش بردسکن گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه ۶ کلاسه خیرساز حاج اسفندیار رضایی و فرزند وی از طریق اداره راه و شهرسازی در حال پیگیری‌ است.