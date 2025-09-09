به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سیروس اسدی با اشاره به اقدامات اجرایی این پروژه گفت: در طول اجرای طرح، ماشین‌آلات سنگین از جمله بولدوزر، گریدر، بیل‌بکهو و کامیون به‌مدت دو ماه فعالیت داشته و در این مدت بیش از ۱۵۰۰ تن نخاله جابجا شده است. همچنین عملیات تسطیح اولیه در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع انجام گرفته است.

وی افزود: تاکنون در راستای اجرای عملیات عمرانی این پارک، بیش از ۱۵۸۰ متر طول جدول‌گذاری صورت گرفته و برای آماده‌سازی و زیرسازی پروژه بیش از ۳۰۰ تن مصالح مصرف شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری ارومیه ادامه داد: پس از اتمام مراحل خاکبرداری، جدول‌گذاری و زیرسازی، اجرای بتن‌پلاک در مساحتی معادل ۱۸۴۶ مترمربع آغاز شده که تاکنون ۵۰۰ مترمربع آن به اتمام رسیده است.

اسدی یادآور شد: پس از پایان عملیات عمرانی، اقدامات مربوط به کاشت فضای سبز و نصب تجهیزات شامل مبلمان پارکی و زمین بازی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند از امکانات این پارک بهره‌مند شوند.

گفتنی است پارک شاهد در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع با پیش‌بینی مجموعه‌های تفریحی و سرگرمی برای کودکان و نیز تجهیزات ورزشی در حال احداث است.