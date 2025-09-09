پخش زنده
امروز: -
رییس اورژانس خراسان شمالی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تیبا در محور آشخانه به چمنبید ۹ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تقی رحمتی گفت: این حادثه ظهر امروز در دوراهی قاضی رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس، سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای قاضی، چمنبید و مهمانک به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از اقدامات اولیه درمانی در صحنه، همه مصدومان با همکاری نیروهای هلالاحمر تحت مراقبتهای تکمیلی به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انتقال یافتند.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه با اشاره به افزایش تصادفات در روزهای پایانی تابستان گفت: از هماستانیها و مسافران انتظار میرود با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سفرهای ایمن و بدون حادثهای را برای خانوادههای خود رقم بزنند.