به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون موزه‌ ها و گنجینه‌ های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز سه‌ شنبه در حاشیه رونمایی از ۹۸ سکه تاریخی مزین به نام پیامبر اسلام (ص) در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری گفت: امروز ۷۱ سکه متعلق به موسسه فرهنگی موزه‌ های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ۲۷ سکه متعلق به موزه آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته شد.

مهدی قیصری نیک افزود: مجموعه سکه‌ های رونمایی شده شامل قطعات متنوعی از جنس طلا، نقره و دیگر فلزات است که در پهنه‌ های جغرافیایی دوره‌ های تاریخی مختلف ضرب شده است.

وی ادامه داد: قدیمی‌ ترین قطعه‌ ای که در مجموعه سکه‌ های موسسه فرهنگی موزه‌ های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ثبت شده، درهم مربوط به دوره خلیفه «عبدالملک بن مروان»، ضرب دمشق، سال ۷۷ هـ.ق است، از سوی دیگر، در مجموعه سکه‌ های موزه آستان قدس قدیمی‌ ترین قطعه‌، دینار طلای دوره «ابوالعباس سفاح»، ضرب سال ۱۳۳ هـ.ق است.

معاون موزه‌ های آستان قدس رضوی اظهار کرد: دینار طلای خلیفه «ابوالعباس سفاح»، دینار طلای «سلطان محمود غزنوی»، سکه طلای شاه «عباس صفوی»، دینار طلای «مرداویج بن زیار » و سکه طلای «ناصرالدین شاه قاجار» از جمله سکه‌ هایی است که رونمایی شد.

قیصری نیک گفت: این برنامه با همکاری معاونت موزه‌ های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مشارکت موسسه فرهنگی موزه‌ های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به مناسبت یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) انجام شده است.

وی افزود: از نیمه دوم سده نخست هجری، سنت ضرب نام مبارک حضرت محمد (ص) روی سکه‌ ها در سرزمین های اسلامی رواج یافت به طوری که در مجموعه سکه‌ های به جای مانده از خلفای اموی و عباسی و دیگر سلسله‌ های مسلمان در تمامی بلاد اسلامی، عبارت «محمّد رسول الله» در بیشتر موارد پس از عبارت «لا اله الا الله» روی سکه‌ ها ضرب شده است.

قیصری نیک ادامه داد: با تشکیل حکومت شیعی صفوی علاوه بر نام مبارک پیامبر (ص)، نام مبارک امام علی (ع) و سایر ائمه اطهار نیز روی سکه‌ ها ضرب شد.

وی گفت: علاقه‌ مندان به آثار تاریخی می‌ توانند تا پایان شهریور برای بازدید از این مجموعه سکه‌ ها به حرم مطهر، صحن کوثر، موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری از ساعت ۸ تا ۱۳ مراجعه نمایند.

موزه‌ آستان قدس رضوی با ۱۷ گنجینه متنوع در فضایی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی واقع است. اشیای به نمایش درآمده در این موزه شامل حدود ۹ هزار اثر تاریخی، فرهنگی و هنری شامل برخی آثار تاریخی حرم مطهر و میراث آستان قدس رضوی، اشیای وقفی و اهدا شده و نیز اشیای خریداری شده برای تکمیل مجموعه‌ هاست.