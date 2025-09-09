به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی دهقانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی در این جلسه از احیا و فعال‌سازی ۱۶۵ شرکت تعاونی راکد در استان خبر داد و گفت: از این تعداد تعاونی برای هزارو ۲۶۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.

وی همچنین افزود: تعاونی‌ها عینیت‌بخش مفاهیمی والا مانند مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، مسئولیت‌پذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و احترام به خرد جمعی هستند و الگوی اسلامی ایرانی اقتصاد تعاون می‌تواند راهکاری پویا و مؤثر برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در ادامه گفت: در حال حاضر، هزارو ۹۱۴ شرکت تعاونی فعال در استان وجود دارد که ۱۵۲ هزارو ۵۱۹ عضو داشته و برای ۳۲ هزارو ۳۷۷ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۸۹ تعاونی با ۵ هزارو ۴۰۶ عضو و اشتغالزایی برای ۳هزارو ۸۲۷ نفر، مربوط به سه سال اخیر است.

دهقانی بر اهمیت آموزش به عنوان محور توسعه پایدار تأکید و خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته، بیش از ۹۹ هزار ۸۰۲ نفر-ساعت دوره آموزشی به صورت حضوری و مجازی برای اعضا و هیأت‌مدیره تعاونی‌ها در سطح شهرستان‌های استان برگزار شده که با اعتباری بالغ بر ۵۷۲ میلیون تومان محقق شده است.

محمد دهقان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه به اهمیت تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

همچنین در جریان این جلسه مسائل و مشکلات حوزه تعاونی‌ها بررسی و مدیرعامل‌های شرکت‌های تعاونی گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند.