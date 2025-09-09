به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس‌جمهوری برزیل گفت: «کشور‌های ما قربانی اقدامات تجاری غیرموجه و غیرقانونی شده‌اند. اخاذی تعرفه‌ای به ابزاری عادی برای تسخیر بازار‌ها و مداخله در امور داخلی کشور‌ها تبدیل شده است.» این نشست مجازی که یک ساعت و نیم به طول انجامید به ابتکار لولا برگزار شد و رهبران چین، مصر، اندونزی، ایران، روسیه و آفریقای جنوبی در آن حضور داشتند.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری برزیل، «خالد بن محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی، «سوبراهمانیام جایشانکار» وزیر خارجه هند و «هدرا آبرا» معاون وزیر خارجه اتیوپی نیز در این نشست شرکت کردند.

لولا همچنین هشدار داد که «اعمال اقدامات فراسرزمینی، نهاد‌های ما را تهدید می‌کند.» او افزود: «تحریم‌های ثانویه آزادی ما را برای تقویت تجارت با کشور‌های دوست محدود می‌کند.» به گفته لولا، «ادغام تجاری و مالی میان کشور‌های ما گزینه‌ای امن برای کاهش آثار سیاست‌های حمایت‌گرایانه فراهم می‌آورد.»

او یادآور شد که گروه بریکس ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، ۲۶ درصد تجارت بین‌المللی و نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند. لولا همچنین تأکید کرد: «جنوب جهانی قادر است الگوی متفاوتی از توسعه ارائه کند و منطق جنگ سرد جدید را رد نماید.»

«شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری چین نیز گفت: «سلطه‌طلبی، یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است.» او افزود: «جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای که برخی کشور‌ها به راه انداخته‌اند، اقتصاد جهان را به شدت مختل کرده و قواعد تجارت بین‌المللی را تضعیف می‌کند.» شی نامی از ایالات متحده یا دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور نبرد؛ هرچند تعرفه‌های او علیه هند، برزیل و چین موجب آشفتگی در اقتصاد‌های نوظهور شده بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نیز در این نشست شرکت داشت، اما سرویس مطبوعاتی کرملین تنها اعلام کرد که «مسائل مربوط به همکاری میان کشور‌های عضو بریکس در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری و دیگر زمینه‌ها با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفت.»

آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران هم پیشنهاد «جبهه مشترک بریکس علیه تحریم‌های غرب» را مطرح کرد.

او افزود: «این سیاست‌ها نه تنها منافع ملی کشور‌های مستقل را تهدید می‌کند، بلکه همکاری جهانی را مختل ساخته و تحقق توسعه پایدار را غیرممکن می‌سازد.»