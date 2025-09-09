بیش از ۱۷ هزار بسته کمک معیشتی در قالب پویش ایران عاشورایی به مناسبت هفدهم ربیع الا‌ول سالروز میلاد با سعادت پیامبرگرامی اسلام و امام صادق ع در بین نیازمندان آذربایجان غربی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در حاشیه توزیع این بسته‌های کمک معیشتی با اشاره به اجرای پویش ایران عاشورایی در سالروز ولادت با سعادت پیامبرگرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: در این پویش در آذربایجان غربی بیش از ۱۷ هزار بسته کمک معیشتی به نیازمندان سراسر استان اهدا خواهد شد که در شهرستان ارومیه بیش از ۳ هزار بسته توزیع می‌شود.

سرهنگ رضوی با اشاره به این که بالای ۱۰۰ هزار نفر در آیین جاماندگان اربعین حسینی توسط بسیجیان پذیرایی شدند افزود: امسال بیش از ۸۰ موکب در مراسم جاماندگان اربعین به خدمت رسانی مشغول بودند که نسبت به سال گذشته ۳۰ موکب افزایش یافته بود.

او کمک به محرومان، مرمت و بهسازی خانه محرومان، توزیع البسه و نوشت افزار را از دیگر فعالیت‌های بسیج سازندگی در استان آذربایجان غربی دانست.