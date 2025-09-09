توقیف محموله البسه فاقد مجوز در پلدختر
جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل البسه خارجی فاقد مجوز به ارزش ۸ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی شهرستان پلدختر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت:
مأموران انتظامی پلدختر با اشراف اطلاعاتی از تردد یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل بار از استانهای جنوبی به سمت مرکز مطلع شدند.
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران با اقدامات پلیسی خودروی مذکور را توقیف و در بازرسی از آن مقادیری انواع البسه خارجی فاقد مجوز کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش البسههای کشف شده ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ ابدال چگنی خاطرنشان کرد: شهروندان محترم هرگونه اخبار و گزارش در این خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.