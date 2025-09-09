به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، ئیس پلیس امنیت عمومی لرستان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرم‌آباد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی قضایی و همکاری کارشناسان علوم پزشکی، از محل موردنظر بازدید کردند.

سرهنگ رضا سبزواری افزود: در نتیجه این طرح یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط صنفی و انتظامی پلمب که پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان، عنوان کرد: همه اصناف ملزم به رعایت قوانین و مقررات صنفی و انتظامی هستند و توصیه‌های پلیس در این زمینه را جدی بگیرند.