پلمب دندانپزشکی غیرمجاز در خرمآباد
رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان از پلمب یک دندانپزشکی غیرمجاز در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، ئیس پلیس امنیت عمومی لرستان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرمآباد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی قضایی و همکاری کارشناسان علوم پزشکی، از محل موردنظر بازدید کردند.
سرهنگ رضا سبزواری افزود: در نتیجه این طرح یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط صنفی و انتظامی پلمب که پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان، عنوان کرد: همه اصناف ملزم به رعایت قوانین و مقررات صنفی و انتظامی هستند و توصیههای پلیس در این زمینه را جدی بگیرند.