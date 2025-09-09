پخش زنده
امروز: -
آلودگی هوا ۱۴۰۰ نفر خوزستانی را طی ۴۸ ساعت گذشته روانه مراکز درمانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه ۱۴۰۰ نفر به بیمارستانها و مراکز درمانی طی ۴۸ ساعت گذشته با علائم قلبی تنفسی ناشی از آلودگی هوا در استان خبر داد.
وی با بیان اینکه اوضاع فعلی هوا برای گروههای حساس، با خطر بسیار زیادی همراه است، تاکید کرد: بیماران قلبی و عروقی، خانمهای باردار، کودکان، سالمندان و افرادی که داروهای خاص مصرف میکنند، در این وضع آب و هوایی از منزل خارج نشوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: در این شرایط، علاوه بر رعایت مراقبتهای لازم برای مقابله با آلودگی هوا، شهروندان باید به توصیههای بهداشتی در مواجهه با این وضعیت نیز توجه کنند.
دکتر معزی گفت: در این شرایط، در صورت بروز هرگونه علائم قلبی و تنفسی، فرد باید سریعتر به مراکز درمانی مراجعه نماید و بیماران خاص نیز داروهای خود را به طور منظم و طبق زمانبندی مناسب، مصرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بیمارستانها و تمامی مراکز درمانی با حداکثر ظرفیت و بدون وقفه در حال خدمت به مردم هستند و همراهی و مشارکت مردم در رعایت توصیههای بهداشتی و مراقبتهای ضروری در شرایط آب و هوایی فعلی، سلامت عمومی و تسهیل فرآیند درمان بیماران در بیمارستانها را افزایش میدهد