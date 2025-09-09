از ابتدای سال ۲۰ تعاونی احیا، بیش از ۴۰ واحد ایجاد و برای ۵۰۸ درخواست مشاغل خانگی نیز مجوز صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تعاون بهترین ظرفیت برای مشارکت‌های مردمی به ویژه اقتصادی در استان مرکزی به واسطه صنعتی و تولیدی بودن استان است.

استاندار مرکزی در آیین قدردانی از تعاونی‌های برتر استان مرکزی با بیان این مطلب گفت: تعاون‌ها نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی دارند.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه سهم تعیین شده در قانون برای تعاونی‌ها هنوز محقق نشده است، افزود: تعاونی ها با توجه به دغدغه مردم در حوزه مسکن می‌توانند راهگشا باشد.

او با بیان اینکه صادرات پارسال استان به بیش از یک ملیارد و نیم رسید، گفت: ارزش افزوده ناشی از فعالیت اقتصادی استان در مقایسه با سایر استان‌ها و کشور دو برابر است که بخشی از آن نشان از توان تولید با کیفیت همین تعاونی‌های فعال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم در مصاحبه‌ای تعداد تعاونی‌های فعال استان را بیش از دو هزار تعاونی در زمینه‌های مختلف دانست و افزود: این تعاونی‌ها زمینه اشتغال بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کردند و بیش از ۷۰ درصد مردم استان در این تعاونی‌ها عضو هستند.

احمدی از احیای ۲۰ تعاونی و ایجاد بیش از ۴۰ از ابتدای سال خبر داد و گفت: امسال ۵۰۸ مجوز مشاغل خانگی از ابتدای امسال تاکنون در استان مرکزی صادر شده است.

احمدی با بیان اینکه صادرات تعاونی‌ها استان پارسال به بیش از ۲۹ میلیون دلار رسید، افزود: ۴۶ درصد فعالیت شرکت‌های تعاونی استان مرکزی در بخش صنعت، ۱۳ درصد کشاورزی و ۴۱ درصد در خدمات است.

در این مراسم از ۹ تعاونی برتر در بخش‌های مختلف استان قدردانی شد.