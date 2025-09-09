به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش فر بیان کرد: از این شمار ۳۴۴ نفر پذیرفته می‌شوند و با آغاز سال تحصیلی جدید راهی کلاس‌های درس خواهند شد.

وی افزود: ۱۸۳ نفر از مصاحبه شوندگان متقاضی رشته شغلی آموزگار هستند که تعداد ۱۶۰نفر از آنها برای مقاطع ابتدایی و ۲۳ داوطلب برای مدارس استثنایی مورد مصاحبه حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

دانش فر ادامه داد: از تعداد ۵۰۶ نفر دیگر ۲۳۸ در جایگاه دبیر دبیرستان، ۱۸۳ نفر هنرآموز و ۸۵ نفر بعنوان نیروی تربیتی توسط کمیته ارزیابی مصاحبه می‌شوند.

وی اظهار داشت: اکنون کمیته ارزیابی متشکل از اساتید بومی در دو مرکز ارزیابی مصاحبه دبیرستان دخترانه فرزانگان و دبستان شهید باهنر شهر بوشهر تا پایان هفته جاری جهت انجام مصاحبه شغلی در کنار پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستند.

دانش فر یادآور شد: پذیرفته شدگان آزمون استخدامی این دستگاه از طریق سامانه کارا نسبت به تکمیل مدارک، خوداظهاری، معاینات پزشکی و ارجاع به مراکز ارزیابی ساماندهی شده و در تاریخ ۱۱ شهریور از طریق مراجعه به مراکز اعلام شده به آنها نسبت به تشکیل پرونده در ۳ کانون استان اقدام کردند که در کمتر از ۲۴ ساعت حوزه مصاحبه‌ای مربوطه به آنها اعلام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در مواردی که به هردلیلی داوطلب به مرکز معرفی شده مراجعه نکند توسط تیم مصاحبه شونده با وی تماس گرفته و پیگیری‌های لازم در خصوص علت عدم مراجعه وی انجام می‌شود و بر همین اساس روز جمعه هفته جاری برای جاماندگان از آزمون مصاحبه اختصاص داده شده است.

وی گفت: نتایج مصاحبه داوطلبین پس از اتمام به جهاد دانشگاهی جهت ارزیابی بر اساس نمره کسب شده داوطلب و پردازش نهایی ارسال می‌شود.