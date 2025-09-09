به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهزاد شیرپنجه گفت: به منظور ارتقای سطح حفاظت و پایش مستمر، یگان نامحسوس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه اقدام به گشت‌زنی و کنترل در سواحل شمالی این پارک کرده است.

وی افزود: این اقدامات در راستای پیشگیری از تخلفات احتمالی، صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های ارزشمند پارک ملی دریاچه ارومیه انجام می‌شود و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.