به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش داد: یکی از مسئولان جنبش حماس در مصاحبه با این شبکه، تایید کرد اعضای هیئت مذاکره کننده جنبش حماس در زمان تشکیل جلسه در دوحه، هدف قرار گرفتند.

حماس اعلام کرد ترور رهبران این جنبش نافرجام بوده است

حماس با تایید ترور نافرجام رهبران این جنبش: آمریکا شریک این تهاجم استشبکه تلویزیونی المیادین در خبر فوری گزارش داد: جنبش حماس با صدور بیانیه ای تاکید کرد تلاش ددمنشانه اشغالگران اسرائیلی برای ترور هیئت مذاکره‌ کننده این جنبش در دوحه پایتخت قطر، یک جنایت فجیع، تجاوز آشکار و نقض صریح همه عرفها و قوانین بین‌ المللی است.

دبیر کل سازمان ملل متحد حمله رژیم صهیونیستی را به اهدافی در قطر نقض اشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست و محکوم کرد

پاکستان حمله تجاوزکارانه اسرائیل به قطر را محکوم کرد

پاکستان با صدور بیانیه‌ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه را نقض آشکار حاکمیت ملی قطر و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای دانست و بر همبستگی کامل با دولت و ملت قطر و نیز ملت فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای رسمی حمله هوایی اسرائیل به پایتخت قطر را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز خواند که می‌تواند اوضاع منطقه را به سوی تنش‌های بیشتر سوق دهد.

وی از طرف دولت و ملت پاکستان «عمیق‌ترین همدردی و همبستگی» را با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خانواده سلطنتی و مردم قطر ابراز داشت.

شهباز شریف همچنین پشتیبانی کامل پاکستان از ملت فلسطین در برابر تجاوزات روزافزون رژیم صهیونیستی را یادآور شد.

این حمله که یکی از نخستین عملیات‌های اسرائیل در خاک قطر محسوب می‌شود که ساختمان‌های مسکونی در منطقه «وست بی» دوحه را هدف قرار داد؛ جایی که بنا به گزارش‌ها محل اقامت برخی از رهبران حماس بوده است. این اقدام موج گسترده‌ای از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت.

دولت قطر این حمله را «بزدلانه و جنایتکارانه» و «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی» توصیف کرد.

دبیرکل سازمان ملل نیز آن را تعرض به تمامیت ارضی قطر دانست و هشدار داد چنین اقداماتی می‌تواند تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس را با شکست مواجه سازد.

جهاد اسلامی: حمله به قطر جنایتی تمام عیار است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین بعد از ظهر امروز سه شنبه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به نشست رهبران حماس در دوحه، این اقدام را جنایتکارانه خواند که تمامی معیار‌ها و ارزش‌های انسانی و ابتدایی‌ترین قوانین و عرف‌های بین‌المللی را نقض می‌کند.

در بیانیه این جنبش آمده است: اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن نشستی میان رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در پایتخت قطر، دوحه، عملی جنایتکارانه به تمام معنا است که تمامی معیار‌ها و ارزش‌های انسانی و ابتدایی‌ترین قوانین و عرف‌های بین‌المللی را نقض می‌کند، بدون آنکه حتی به این موضوع که دوحه میزبان هیئت خود رژیم جنایتکار برای مذاکرات است، توجهی شود.

ترکیه، عمان، لبنان و تشکیلات خودگردان، تهاجم علیه دوحه را محکوم کردند

وزارت امور خارجه ترکیه با محکوم کردن تهاجم اسرائیل به قطر افزود: ما در کنار قطر در مواجهه با حمله بزدلانه اسرائیل که حاکمیت و امنیت آن را هدف قرار داده است، ایستاده‌ایم.

وزارت امور خارجه پادشاهی عمان هم اعلام کرد همبستگی عمان با قطر و محکومیت شدید این حمله گستاخانه اسرائیل را اعلام می‌کنیم.

جوزف عون رئیس جمهور لبنان هم گفت: تجاوز به دوحه در چارچوب سلسله حملاتی است که اسرائیل انجام می‌دهد و اصرار آن بر ضربه زدن به ثبات را نشان می‌دهد. لبنان با قطر، از امیر، دولت و مردم آن، اعلام همبستگی می‌کند و با محکومیت این تجاوز جنایتکارانه در کنار قطر ایستاده است.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم گفت: تجاوز گستاخانه اسرائیل به قطر را محکوم می‌کنیم. بر اهمیت توقف فوری این تشدید تنش تأکید می‌کنیم و هشدار می‌دهیم ادامه آن پیامد‌هایی برای همه جهان خواهد داشت.

کشور‌های مختلف عربی تهاجم رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کردند

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش داد: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در تماس تلفنی با امیر قطر تاکید کرد عربستان کاملا در کنار قطر قرار دارد و حمله اسرائیل به قطر را محکوم می‌کند.

ولیعهد سعودی سعودی تاکید کرد عربستان تمام امکانات خود را برای حمایت از برادران در قطر و اقدامات آنها برای حفاظت از امنیت شان به کار خواهد گرفت.

کشور‌های مختلف عربی از جمله اردن، کویت، الجزایر، امارات و عراق با صدور بیانیه‌های جداگانه، تهاجم اسرائیل به دوحه پایتخت قطر را محکوم کردند.

فلسطین الیوم : نجات رهبران حماس از عملیات ترور

شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم در خبر فوری گزارش داد: یکی از مسئولان جنبش حماس در مصاحبه با این شبکه گفت: رهبری حماس در دوحه از عملیات ترور نجات یافت.

تلویزیونی الجزیره در خبر فوری اعلام کرد یکی از مسئولان جنبش حماس در مصاحبه با این شبکه گفت: اعضای هیئت مذاکره کننده جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه، از ترور جام سالم به دربردند.

آمریکا از اتباع خود در قطر خواست از محل اقامت خود خارج نشوند

شبکه تلویزیونی المیادین در خبر فوری گزارش داد: سفارت آمریکا در دوحه به اتباع خود در قطر هشدار داد از محل اقامت خود خارج نشوند.

در این عملیات ترور که با استفاده از جنگنده‌های ارتش اسرائیل صورت گرفت، ۱۲ انفجار مهیب رخ داد تا جایی که همه قطر را لرزاند.

ارتش رژیم صهیونیستی: رهبران حماس را هدف قرار دادیم

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش داد: ارتش اسرائیل اعلام کرد ارتش و شاباک با استفاده از نیروی هوایی، رهبران حماس را به طور دقیق هدف قرار دادند.

خبرگزاری رویترز از وقوع چند انفجار در دوحه پایتخت قطر خبر داد. شاهدان از بلند شدن ستونی از دود در آسمان محله کتارا در دوحه پایتخت قطر خبر دادند.

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش داد: شاهدان از بلند شدن ستونی از دود در آسمان محله کتارا در دوحه پایتخت قطر خبر دادند.

منابع صهیونیستی: حمله به دوحه با چراغ سبز آمریکا بود

خبرگزاری سما در خبر فوری گزارش داد: رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد آمریکا به این رژیم برای اجرای عملیات ترور در دوحه چراغ سبز نشان داده بود.

وزارت خارجه قطر، تهاجم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی العربی در خبر فوری گزارش داد: وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله بزدلانه اسرائیل که دفتر چند نفر از اعضای حماس را در دوحه هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز جنایتکارانه اسرائیل نقض آشکار همه قوانین و اصول بین المللی است. این حمله جنایتکارانه تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت شهروندان و افراد مقیم در قطر محسوب می‌شود.

تایید هدف قرار گرفتن محل حضور اعضای هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش داد: یکی از مسئولان جنبش حماس در مصاحبه با این شبکه، تایید کرد اعضای هیئت مذاکره کننده جنبش حماس در زمان تشکیل جلسه در دوحه، هدف قرار گرفتند.

خبرهای اولیه درباره شهادت رئیس جنبش حماس کانال خبری القسطل در خبر فوری گزارش داد: خبرهای اولیه حاکی از شهادت خلیل الحیه رئیس جنبش حماس است.

منابع صهیونیستی از حمله به دفتر حماس در قطر خبر دادندشبکه تلویزیونی المسیره در خبر فوری گزارش داد: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام بلندپایه این رژیم اعلام کرد عملیات در قطر علیه مسئولان بلندپایه حماس است.