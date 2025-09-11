\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u061b\u0645\u062c\u06cc\u062f \u062e\u062f\u0627\u0628\u062e\u0634\u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u06cc\u0627\u062f\u0634\u062f\u0647\u060c \u062f\u0648 \u0642\u0628\u0636\u0647 \u0627\u0633\u0644\u062d\u0647 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0641 \u0648 \u0636\u0628\u0637 \u0634\u062f \u0648 \u0635\u0648\u0631\u062a\u200c\u062c\u0644\u0633\u0647 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637\u0647 \u062c\u0647\u062a \u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u062f\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062d\u06cc\u0637\u200c\u0628\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0632 \u0632\u062d\u0645\u0627\u062a \u0648 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0624\u062b\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f\u060c \u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0631 \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0645.