مردی که یکبار پایش به قبر رسید، ۱۸ سال دیگر زندگی کرد تا با وقف و کار خیر، نامی نیک در محمودآباد از خود به یادگار بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز وقف امسال بهانهای شد تا یاد و نام واقفان و خیران مازندران که با دستهای سخاوتمندشان لبخند را به زندگی نیازمندان هدیه کردند، گرامی داشته شود.
یکی از چهرههای شاخص وقف در استان، حاج عبدالله عبدی اهل محمودآباد است؛ مردی که در سال ۱۳۸۶ پس از پنج ساعت توقف حیات، به زندگی بازگشت و طبق رؤیای خود، تا پایان عمر، به کار خیر پرداخت. او مردادماه ۱۴۰۳ چشم از جهان فروبست، اما در ۱۸ سال پایانی عمر، با اقدامات نیکوکارانه، نامی ماندگار از خود و خانوادهاش برجای گذاشت.
از مهمترین یادگارهای او میتوان به ساخت حوزه علمیه خواهران محمودآباد با زیربنای ۱۳۰۰ متر در دو طبقه و ۱۴ کلاس، تأسیس ساختمان «بیتالرضا» با ۶۰۰ متر بنا برای اسکان زائران امام رضا (ع)، وقف زمین برای ساخت ساختمان هلالاحمر، کمیته امداد و انجمن خیران محمودآباد اشاره کرد. فرزند او نیز به پیروی از راه پدر، مسیر وقف و نیکوکاری را ادامه داده است.
وقف در محمودآباد تنها به عبدی محدود نمیشود؛ حاج طاهریان، یکی دیگر از خیران این شهرستان، با ساخت بیمارستان تخصصی بیماران خونی و تالاسمی در سه طبقه و با ۱۴ تخت دیالیز، نمونهای دیگر از واقفان ماندگار این خطه است.
واقف بودن تنها مختص بزرگان نیست؛ خیران جوان نیز در مازندران درخشیدهاند. از جمله مهدی شمسی، خیر جوان اهل چمستان که با وقف زمین برای مسجد، ساخت حسینیه، تجهیز مدارس و اعزام افراد بیبضاعت به زیارت امام رضا (ع)، سالهاست خادم خانه مهر است.
براساس آمار اداره کل اوقاف مازندران، ۱۵ هزار موقوفه در استان وجود دارد که در سه سال گذشته ۱۵۰ مورد جدید به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
گزارش از بنیامین مرشدی