به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فهیمه قمری در جریان بازدید از این سایت اظهار کرد:شهرداری سلماس اقدامات مؤثری در راستای ساماندهی پسماند‌ها انجام داده است که از جمله می‌توان به پوشش‌دهی و دفن مستمر زباله‌ها، جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی رها شده در اطراف سایت، جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی، جلوگیری از آتش‌سوزی و اطفای حریق، حصارکشی و محدودسازی کامل محل لندفیل اشاره کرد.

قمری افزود: با توجه به قرار گرفتن محل فعلی دفع زباله در داخل محدوده استحفاظی و نبود زیرساخت‌های لازم، این سایت باید تعطیل و به مکان جدید منتقل شود. وی تصریح کرد: مطالعات و تهیه طرح تفصیلی برای احداث لندفیل جدید در حال انجام است و به محض آماده‌سازی و اجرای آن، سایت فعلی تعطیل و فعالیت‌ها به محل جدید انتقال خواهد یافت.