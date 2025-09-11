تداوم نظارت محیط زیست بر ساماندهی سایت پسماند شهرستان سلماس
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از نظارت میدانی بر روند ساماندهی سایت پسماند این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ فهیمه قمری در جریان بازدید از این سایت اظهار کرد:شهرداری سلماس اقدامات مؤثری در راستای ساماندهی پسماندها انجام داده است که از جمله میتوان به پوششدهی و دفن مستمر زبالهها، جمعآوری نخالههای ساختمانی رها شده در اطراف سایت، جمعآوری ضایعات پلاستیکی، جلوگیری از آتشسوزی و اطفای حریق، حصارکشی و محدودسازی کامل محل لندفیل اشاره کرد.
قمری افزود: با توجه به قرار گرفتن محل فعلی دفع زباله در داخل محدوده استحفاظی و نبود زیرساختهای لازم، این سایت باید تعطیل و به مکان جدید منتقل شود. وی تصریح کرد: مطالعات و تهیه طرح تفصیلی برای احداث لندفیل جدید در حال انجام است و به محض آمادهسازی و اجرای آن، سایت فعلی تعطیل و فعالیتها به محل جدید انتقال خواهد یافت.