نماینده صندوق اعتباری هنر در استان آذربایجانغربی:
هزاران هنرمند آذربایجان غربی زیر چتر حمایتی صندوق هنر
نماینده صندوق اعتباری هنر در استان آذربایجانغربی گفت: در حال حاضر هزار و ۹۰۴ نفر از هنرمندان استان عضو فعال صندوق هستند و ۹۰۲ نفر برای تمدید عضویت اقدام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پرویز جعفری، نماینده صندوق اعتباری هنر در استان آذربایجان غربی،ا بیان اینکه صندوق اعتباری هنر، به عنوان بازویی حمایتی برای هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان فرهنگی در ایران، گامی بلند در جهت ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه هنری استان آذربایجان غربی برداشته است، گفت: هزار و ۹۰۴ نفر از هنرمندان استان عضو فعال صندوق هستند و ۹۰۲ نفر برای تمدید عضویت اقدام کردهاند.
جعفری به توزیع جغرافیایی اعضا اشاره کرد و گفت: بیشترین اعضا به ترتیب از شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، بوکان، خوی و مهاباد هستند.
وی گفت: این صندوق با ارائه خدماتی، چون بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمان تکمیلی، پرداخت تسهیلات مالی و اجرای طرحهای حمایتی، تلاش میکند تا دغدغههای اقتصادی هنرمندان را کاهش داده و آنان را در تمرکز بر فعالیتهای خلاقانه یاری رساند.
وی در خصوص جزئیات بیمه درمان تکمیلی، اعلام کرد: این طرح از ۱۸ شهریور به مدت دو هفته آغاز شده و از اول مهرماه قابلیت استفاده خواهد داشت و اعتبار آن تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۵ تمدید میشود.
نماینده صندوق اعتباری هنر در استان آذربایجان غربی به بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این بیمه در سه نرخ ۱۴، ۱۸ و ۲۷ درصدی ارائه میشود و تمامی قوانین آن مطابق با شرایط سازمان تأمین اجتماعی است و این بیمه سالهای قبل تحت عنوان بیمه کارگری بوده که امسال با عنوان «بیمه اصحاب فرهنگ و هنر» تغییر نام یافته است.
جعفری جذابیت دیگر این صندوق، عدم وجود شرط سنی برای عضویت است، گفت: خردسالترین عضو ما متولد سال ۹۵ در رشته سینما و مسنترین عضو در رشته موسیقی از استان ما هستند.
وی افزود: در حوزه تسهیلات نیز، صندوق اعتباری هنر با ارائه وامهای قرضالحسنه بدون کارمزد و با بازپرداخت ۲۴ ماهه، به یاری هنرمندان رسیده و علاوه بر این، هنر کارت نیز با اعتبار خرید کالا و قراردادی با ۱۲ هزار فروشگاه، قدرت خرید هنرمندان را افزایش میدهد.
جعفری افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، ۶۰ نفر برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند که ۹۰ درصد آنان وام دریافت کردهاند.
وی گفت: همچنین آذربایجان غربی اخیراً میزبان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر کشور بوده است و در این سفر، علاوه بر حضور در مراسم نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان، دیدارهایی با هنرمندان در منازل شخصی آنان صورت گرفت و به دلیل مشکلات اقتصادی و نامساعد بودن وضعیت منزل، کمکهای مالی به آنان اهدا شد.
جعفری با تأکید بر نقش حمایتی صندوق، اعلام کرد که مسئولین صندوق در مهرماه نیز سفرهایی به شهرهای دیگر خواهند داشت تا به صورت چهره به چهره با هنرمندان دارای مشکل دیدار و به آنان یاری رسانند.