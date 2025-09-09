

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه مردان از ۲۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۷ شمشیرباز در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار خواهد شد. ورود ملی‌پوشان به اردو عصر روز شنبه ۲۲ شهریور پیش‌بینی شده است.

اسامی دعوت‌شدگان به این مرحله از اردو به شرح زیر است:

محمد اسماعیلی (زنجان)، امیرحسین موشحی‌عصر (اردبیل)، بهنام بیک (یزد)، آرش تخشا (اصفهان)، محمدعلی خاکزار (یزد)، محمدرضا وثوقی (اردبیل) و محمدجواد سعیدی‌راد (خراسان جنوبی)

مهدی فرجی و یوگنی بریوکوف کادرفنی تیم ملی شمشیربازی اپه مردان را تشکیل می‌دهند.