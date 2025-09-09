کمیته امور بانوان فدراسیون فوتبال به دلیل حساسیت مسابقات هفته دوم و سوم لیگ برتر، اردوی آماده سازی تیم ملی کشورمان را لغو کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آماده سازی شاگردان مرضیه جعفری که قرار بود بعد از برگزاری مسابقات هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار شود، با توجه به درخواست کتبی تعدادی از باشگاه‌ها مبنی بر تغییر زمان برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال بانوان به دلیل حساسیت مسابقات هفته دوم و سوم لیگ برتر فوتبال، با اعلام کمیته امور بانوان اردوی فوق لغو شد.

زمان جدید برگزاری اردو به زودی اعلام می‌شود.