رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای لکه‌گیری و روکش آسفالت بیش از ۶۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛اصغری رئیس اداره نگهداری راه‌های استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال، عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور‌های مختلف استان اجرا شده است.

وی افزود: از این میزان، حدود ۷۰ کیلومتر در مسیر منتهی به پایانه مرزی تمرچین انجام گرفته است.

اصغری با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت به طول ۳۳۳ کیلومتر با اعتباری معادل ۵۵۰۰ میلیارد ریال در دست انجام است.

به گفته وی، در راستای ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی استان، ۲۰ فقره مناقصه برای اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت به طول ۱۸۷ کیلومتر و با اعتبار ۴۹۸۴ میلیارد ریال در حال برگزاری است که پس از تعیین پیمانکاران آغاز خواهد شد. از این میزان، ۱۷۲ کیلومتر مربوط به روکش آسفالت و ۳۱ کیلومتر به لکه‌گیری اختصاص دارد.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان تأکید کرد: نگهداری و بهسازی مستمر راه‌های آذربایجان‌غربی، علاوه بر افزایش ایمنی سفر‌های جاده‌ای، نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و همچنین توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کند.