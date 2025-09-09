وزیر امور خارجه ایران در سفر یک روزه به قاهره با مقامات مصری درباره تقویت روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای به‌ویژه وضع فلسطین و مسائل هسته‌ای رایزنی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره سفر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به قاهره و دیدار با مقامات مصری گفت: این سفر و سفر بعدی به تونس در راستای رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های منطقه و جهان اسلام درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

امروز ساعت ۱۰ صبح به قاهره رسیدیم و بلافاصله جلسه دوجانبه‌ای با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، برگزار شد. در این جلسه روند رو به رشد روابط دوجانبه و تأکید دو وزیر بر اهمیت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت. همچنین تحولات منطقه، به‌ویژه وضع فلسطین اشغالی، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه، ضرورت همکاری کشور‌های منطقه و جامعه جهانی برای توقف این جنایات و کمک به مردم فلسطین از موضوعات مهم جلسه بود.

بحث‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز مطرح شد، به‌خصوص با توجه به اتفاقاتی که در دو ماه اخیر رخ داده و نگرانی کشور‌های منطقه را به دنبال داشته است. مصر و دیگر کشور‌های منطقه، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را به‌صراحت محکوم کردند. مصر در یک ماه گذشته تلاش کرده است تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تسهیل کند. اگرچه ایران رابطه مستقیمی با آژانس دارد و نمایندگی دائم ایران در وین فعال است، مصر به‌عنوان کشوری که دغدغه صلح و ثبات در منطقه دارد، با تلاش‌های خود در این زمینه نقش مؤثری ایفا کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دیدار آقای عراقچی با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: طبق برنامه، این دیدار قرار بود امروز صبح انجام شود، اما به دلیل تاخیر مدیرکل در ورود به قاهره به‌دلیل مشکلات فنی پرواز، تاکنون انجام نشده است. قرار است این گفت‌و‌گو‌ها ظرف یک ساعت آینده پس از ورود آقای گروسی به قاهره انجام شود.

آقای بقایی همچنین اشاره کرد که دیدار وزیر امور خارجه ایران با رئیس‌جمهور مصر در دستور کار سفر یک‌روزه به قاهره قرار داشت، اما به‌دلیل تاخیر در دیدار با گروسی، برنامه‌ها کمی تغییر کرده است. با این حال، این دیدار همچنان در برنامه قرار دارد و انجام خواهد شد.