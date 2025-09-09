به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدرضا وثوق نیا در خبر 20 شبکه قزوین اعلام کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان تاکسیرانی قزوین از نهایی شدن نرخ سرویس مدارس خبر داد که حاکی از افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وثوق‌نیا، مدیرعامل این سازمان با اشاره به فرآیند اجرایی، بیان داشت: سه پیمانکار واجد شرایط در این حوزه مشخص شده‌اند و مدارس به آنها تخصیص یافته‌اند. تاکنون حدود ۷۰۰۰ نفر در سامانه سرویس مدارس ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال خانواده‌ها از این سامانه است.

پیش‌پرداخت ۲ میلیون تومانی: ضرورت‌ها و تسهیلات

یکی از نکات قابل توجه در صحبت‌های مدیرعامل تاکسیرانی، دریافت مبلغ دو میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت از والدین بود. وی در تشریح دلیل این اقدام گفت: این مبلغ پیش‌پرداخت برای رانندگان، که بخش عمده‌ای از آن‌ها را بانوان سرپرست خانوار یا بانوان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، جهت برنامه‌ریزی کاری و اطمینان از درآمدشان امری ضروری است. با این حال، ما آمادگی داریم تا مشکلات خاص هر خانواده را به صورت موردی بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم.

همچنین، برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شده است: تسهیلاتی به صورت محدود برای خانواده‌هایی که سه فرزند یا بیشتر در سرویس مدرسه دارند، پیش‌بینی شده است تا بار مالی کمتری را متحمل شوند.

امکان اصلاح اطلاعات در سامانه ثبت‌نام

دغدغه بسیاری از والدین، احتمال بروز خطا در هنگام ثبت‌نام و امکان اصلاح آن است. آقای وثوق‌نیا در این خصوص اطمینان خاطر داد: "بله، امکان اصلاح اشتباهات در سامانه ثبت‌نام وجود دارد. ما سامانه را تا روز شنبه باز گذاشته‌ایم تا خانواده‌ها بتوانند نسبت به رفع هرگونه خطا، از جمله در انتخاب نوع خودرو یا اطلاعات دیگر، اقدام نمایند."

این اقدامات در راستای تسهیل فرآیند ثبت‌نام و ارائه خدمات هرچه بهتر و ایمن‌تر سرویس مدارس به دانش‌آموزان قزوینی صورت گرفته است.