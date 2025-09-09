نمایندگی میراثفرهنگی در شهرستانهای تازهالتاسیس چهاربرج، میرآباد و باروق ایجاد میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستانهای تازهالتاسیس چهاربرج، میرآباد و باروق ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ نشست شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با حضور سیدمومنی، مدیرکل منابع انسانی وزارتخانه، فرمانداران و شهرداران شهرهای چهاربرج، باروق و میرآباد برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این جلسه با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: در حال حاضر حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی به اولویت مسئولانی استان افزوده شده است و افزایش ۱۰ برابری تخصیص اعتبارات ادارهکل، سپردن مسئولیت کارگروه گردشگری و خدمات همایش بینالمللی سرمایهگذاری اینوا با تهیه ۲۴۲ فرصت سرمایهگذاری به این ادارهکل و اشاره به اهمیت توجه گردشگری در اغلب سخنرانیهای استاندار نشان از توجه ویژه استاندار و سایر مسئولان آذربایجان غربی به این حوزه است.
مرتضی صفری با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی با تاریخ غنی بوده بهطوری که در موزه باستانشناسی ارومیه اشیایی با قدمت ۹ هزار سال قرار دارد، افزود: این استان در عین حال که طبیعت زیبایی دارد با یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی با احتساب پارک ملی دریاچه ارومیه جزو برخوردارترین استانها است.
او ادامه داد: ثبت جهانی مسجد جامعه ارومیه و روستای حسنلو نقده نیز در دستور کار قرار دارد؛ مسجد جامع با قدمت بیش از یکهزار سال سندی برای اثبات هزار سال مسلمانی مردم این منطقه بوده و جزو ۲۲ مسجد ایرانی نامزد شده برای ثبت جهانی است و همچنین روستای حسنلو نیز در بین هشت روستای نامزد اصلی ثبت جهانی قرار دارد که برای تحقق این امر جا دارد از مسئولان استانی، شهرستانی و اهالی این روستا تشکر کنم که با جان و دل برای تهیه پرونده ثبت جهانی روستا تلاش کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سایه توسعه گردشگری بیکاری در استان کاهش مییابد، تصریح کرد: به فرمانداران این نوید را میدهیم که گردشگری مستعدترین و کمریسکترین حوزهها برای توسعه بوده و عایدی سرمایهگذاری در این حوزه بسیار زیاد است و سرمایهگذاران با خیال راحت میتوانند در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
صفری با تشکر از وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای اصلاح ساختار و چارت اداری این وزارتخانه اضافه کرد: در ساختار و تشکیلات اداری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهویژه در حوزه شهرستانها نواقصی وجود داشت، برای نمونه در آذربایجان غربی هفت شهرستان بهصورت اداره و بقیه بهصورت نمایندگی اداره میشوند که خوشبختانه در سفر معاون منابع توسعه انسانی وزارتخانه قول مساعد برای ارتقای نمایندگی شاهیندژ و تکاب داده شد.
او گفت: در کنار این موضوع، نبود نمایندگی در شهرستانهای جدیدالتاسیس مشکل دیگری بود که با دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با کارسازی معاونت توسعه منابع یک گام اساسی برای ارائه خدمات در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستانهای چهاربرج، باروق و میرآباد با تشکیل نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برداشته میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: همچنین در تحقق این امر پیگیریهای نمایندگان مجلس از جمله علی احمدی، نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب، چهاربرج و باروق و کمال حسینپور نماینده شهرستانهای سردشت و میرآباد و فرمانداران این شهرستانها نیز تاثیرگذار بوده و کمال تشکر و قدردانی را از آنها دارم.
صفری با اشاره به اهمیت اجرای تورهای ورزشی و جشنوارههای مختلف برای شناساندن ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان بهویژه شهرستانهای جنوب استان اظهار کرد: در این راستا پیشنهاد میشود مسابقات تور دوچرخهسواری در مسیر جنگلهای پردانان برگزار شود و دوچرخهسواران در دو مسیر رفت و برگشت از شهرهای نقده، اشنویه، پیرانشهر، میرآباد، سردشت و مهاباد عبور کنند که برگزاری این تور فرصتی فراهم خواهد کرد با تهیه تصاویر هوایی از منطقه و پخش از شبکههای سراسری و رسانههای مختلف ظرفیتهای این شهرستانها هرچه بیشتر معرفی شود.
او با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای دهیاران شهرهای استان برای ایجاد واحدهای بومگردی گفت: این ادارهکل تامین اعتبار اجرای پروژه پل معلق میرآباد، تدوین برنامه جامع گردشگری در شهرستانهای میرآباد، چهاربرج و باروق و نیز پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی و حمایت از ایجاد بومگردیها در این شهرستانها اعلام آمادگی میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان غربی مبنی بر معرفی پروژه گردشگری در هر شهرستان استان برای ارائه به رییس جمهور در سفر استانی گفت: در این راستا پیشنهاد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری امامزاده سیدتاجالدین چهاربرج، ۲۵ میلیارد تومان برای ایجاد تفرجگاه خدرآباد میرآباد و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمپینگ حیدرباغی باروق ارائه میشود.