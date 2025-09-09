به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، این بزرگ‌ترین سد آفریقا با طول حدود ۲ کیلومتر و ارتفاع ۱۵۰ متر، قرار است تامین کننده ۶ هزار مگاوات برق برای اتیوپی باشد. اما اثر مخرب آن بر حیات کشور‌های پایین دستی رود نیل، مخصوصا مصر، اجتناب ناپذیر است. سلیمان زغیدور، کارشناس ارشد شاخ آفریقا، عقیده دارد رود نیل برای مصر مسئله مرگ و زندگی است. وی در مصاحبه با شبکه فرانسوی ت. و. سنک فرانسه گفت: "مصر فقط با نیل و برای نیل زنده است. این کشور برف و باران و سفره‌های زیرزمینی آنچنانی ندارد. بدون نیل مصر نابود است. تاریخ و تمدن مصر به رود نیل وابسته است. "

رسانه‌های عربی مانند العربی الجدید قطر و مطبوعات مصری، بار‌ها رژیم صهیونیستی را به حمایت پشت پرده از ساخت این سد که حیات مصر را به خطر می‌اندازد، متهم کرده‌اند. ۹۵ درصد تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مصر به نیل وابسته است.

این سد و اختلافات شدید چند سال اخیر اطراف آن میان اتیوپی از یک سو، و سودان و مصر از سوی دیگر، ابزاری برای اعمال فشار آمریکا بر مصر نیز بوده است. رسانه‌های قطری، ترک و حتی اتیوپیایی، همزمان با پیشنهاد ترامپ دایر بر کوچاندن مردم غزه به مصر و اردن در اوایل سال جاری میلادی، گزارش دادند که در مذاکرات پشت پرده حمایت آمریکا از قاهره در موضوع سد رنسانس، به پذیرش پیشنهاد کوچاندن مردم غزه به مصر منوط شده بود که البته قاهره این پیشنهاد را قویا رد کرد و آن را " عملیات پاکسازی قومی" خواند.

سد رنسانس ممکن است همچنین از نظر امنیتی نیز منطقه شاخ آفریقا را دچار چالش جدیدی بنماید. سلیمان زغیدور امکان درگیری نظامی را در آینده رد نمی‌کند: " امکان درگیری هست. ارتش مصر همواره از زمان رامسس، یک طرح نظامی آماده به نام تمساح دارد که محتوای آن، اشغال یا تخریب یک سد ساخته شده در بالادست مصر است. "