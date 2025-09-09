کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک و سند تحول کمیته ملی پارالمپیک، ویژه مدیران و کارشناسان این کمیته برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک و سند تحول با حضور رئیس، نایب رئیس، دبیر، مدیران و کارشناسان کمیته ملی پارالمپیک، امروز سه‌شنبه هجدهم شهریورماه، برگزار شد.

غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در بخش آغازین این کارگاه، با تأکید اهمیت پویایی در هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات جاری و پیش‌روی این کمیته عنوان کرد: سند تحول بنیادین کمیته ملی پارالمپیک فراتر از دستورالعمل است. ما با بررسی، نیازسنجی، آسیب‌شناسی و ارزیابی‌های بسیار و با هدف توسعه و تعالی سرمایه انسانی در نهایت به تدوین این سند پرداختیم و با توجه به اهمیت آن در ساختن آینده پارالمپیک ایران به اجرای آن پایبندیم.

این کارگاه با تدریس اساتید محمدحسن پاسوار و فرهاد صدر در دو پنل آموزشی مجزا با عناوین «تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک» و «سند راهبردی کمیته ملی پارالمپیک» با هدف دانش‌افزایی مدیران و کارشناسان این کمیته طراحی شده بود.

در پنل نخست این کارگاه پاسوار به تبیین مباحث سازمانی، تقویت مهارت‌های ذهنی، تحلیلی، تصمیم‌سازی وعوامل موثر بر تفکر و شیوه‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک پرداخت و سپس در ادامه صدر نیز در خصوص چگونگی اجرایی کردن استراتژی‌ها، مراحل تدوین و کلیات چارچوب سند تحول و الزامات اجرایی برنامه‌ها و پروژه‌های کمیته ملی پارالمپیک توضیحاتی ارائه داد.

سند تحول راهبردی کمیته ملی پارالمپیک با هدف تحول بنیادین در ساختار، سیاست‌گذاری، و عملکرد ورزش پارالمپیکی کشور تدوین شده است. این سند، یک برنامه شش‌ساله را شامل می‌شود که در دو بخش کوتاه‌مدت (دو سال نخست) برای اقدامات زیربنایی و میان‌مدت (چهار سال پس از آن) جهت تعمیق و تثبیت تحولات طراحی شده است.

این سند بر اساس چارچوب مشخص برنامه‌ریزی و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تدوین شده و رویکردی چندبُعدی با تمرکز بر مرام پهلوانی، شایسته‌سالاری، شفافیت، عدالت جنسیتی، رشد علمی و اخلاقی، و تعاملات بین‌المللی دارد.