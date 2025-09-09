به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عباس اصلانی در نشست شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و با حضور سیدمومنی، مدیرکل منابع انسانی وزارت‌خانه، فرمانداران و شهرداران شهر‌های چهاربرج، باروق و میرآباد اظهار کرد: سفر مدیرکل منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نشان‌دهنده عزم جدی این وزارت‌خانه در توزیع متوازن عدالت است و برای این نگاه جا دارد از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکر کنیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی افزود: این استان جزو استان‌های پیشرو در ایجاد مجتمع اداری در کشور است که در این راستا احداث سه مجتمع اداری در شهرستان‌های چهاربرج، میرآباد و باروق از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و مجتمع اداری باروق اخیرا افتتاح شد و به‌زودی مجتمع اداری چهاربرج به بهره‌برداری خواهد رسید در مجتمع اداری باروق نیز، اداره‌ای برای نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

او با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران از ۱۸ کشور در همایش اینوا در آذربایجان غربی افزود: با برگزاری این همایش گام بزرگی در جذب سرمایه‌گذاری در استان برداشته شد که همین امر نقش مهمی در توسعه آذربایجان غربی دارد برای نمونه در حالی که اعتبار شهرستانی شهری مثل مهاباد در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، اما با جذب سرمایه‌گذار احداث یک هتل ۱۰۰۰ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در این شهرستان اخیرا کلنگ‌زنی شد که نشان از اهمیت ورود بخش خصوصی به این حوزه است.

اصلانی با تشکر از مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: وی جزو مدیران خوش فکر و توانمند استان هستند که با حضورشان شاهد تحول در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی آذربایجان غربی هستیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی در پایان تصریح کرد: از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌رستی در حوزه بازاریابی و برندینگ تقاضا می‌شود اهتمام جدی نسبت به معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی داشته باشد تا گردشگری در این استان رونق یابد.

اصلانی با اعلام آمادگی برای کمک به تجهیز اداره نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چهابرج، میرآباد و باروق گفت: برای توسعه ناوگانی خودرویی این ادارات نیز می‌توان بدون خروج خودرو مجوز خرید خودرو برای این شهرستان‌ها را اخذ کرد.