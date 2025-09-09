اداره کل انتقال خون استان اعلام کرد: با توجه به کاهش ذخایر خونی، فردا همزمان با ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراکز اهدای خون، پذیرای اهداکنندگان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرکز اهدای خون قزوین از ساعت 8 تا 14، مرکز تاکستان از ساعت 8 تا 13 و مرکز بهداشت بیاضیان آبیک از ساعت 8 و سی دقیقه تا 12 و سی دقیقه فعال است.

بنا بر اعلام اداره کل انتقال خون، تمامی گروه‌های خونی مورد نیاز است، اما وضعیت گروه‌های خونی +O و +A بحرانی و گروه‌های خونی -O، -B و +AB در محدوده خطر قرار دارند.

همراه داشتن کارت ملی در زمان اهدای خون الزامی است.