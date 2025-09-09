پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: مشکل حقوقی پتروشیمی با کمک قوه قضائیه رفع شد اما مشکل سرمایهگذاری هنوز رفع نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در جلسه شورای اداری استان گفت :مشکل حقوقی پتروشیمی گلستان با کمک قوه قضائیه برطرف شد اما سرمایهگذار الان می گوید صرفه اقتصادی ندارد.
آیت الله نورمفیدی افزود : ۹۵هزار سهامدار پتروشیمی گلستان خواستار کمک در این زمینه هستند.
او با قدردانی از آقای محسنی اژه ای و آقایان آسیابی و اسپانلو گفت: استان ما با داشتن پنبه،قبلا قطب اقتصادی بود ولی امروز جزو سه استان محروم کشور هستیم.
او افزود : مردم خوبی داریم، اقوام مختلف، شیعه و سنی در کنار هم در حال زندگی هستند و تلاش های دشمنان برای تفرقه انگیزی در گلستان جواب نداد.
وی گفت : اقتصاد گلستان بیشتر روی کشاورزی می چرخد و انتظار ما این است که قوای سه گانه کشور در این زمینه به گلستان کمک کنند.
نماینده ولی فقیه در گلستان گفت : برخی از موقوفات هم در گلستان دارای مشکل هستند و مایه اختلاف اوقاف و مردم شده و این موضوع بخشی از مردم گلستان را درگیر کرده است و تقاضا داریم این مشکلات حل شود.
او همچنین با قدردانی از برگزاری میز خدمت از جمله در مصلی های جمعه گلستان گفت: این اقدام قابل تقدیر است زیرا بسیاری از مشکلات مردم در این میزهای خدمت حل شده است.