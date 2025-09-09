به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در جلسه شورای اداری استان گفت :مشکل حقوقی پتروشیمی گلستان با کمک قوه قضائیه برطرف شد اما سرمایه‌گذار الان می گوید صرفه اقتصادی ندارد.

آیت الله نورمفیدی افزود : ۹۵هزار سهامدار پتروشیمی گلستان خواستار کمک در این زمینه هستند.

او با قدردانی از آقای محسنی اژه ای و آقایان آسیابی و اسپانلو گفت: استان ما با داشتن پنبه،قبلا قطب اقتصادی بود ولی امروز جزو سه استان محروم کشور هستیم.

او افزود : مردم خوبی داریم، اقوام مختلف، شیعه و سنی در کنار هم در حال زندگی هستند و تلاش های دشمنان برای تفرقه انگیزی در گلستان جواب نداد.

وی گفت : اقتصاد گلستان بیشتر روی کشاورزی می چرخد و انتظار ما این است که قوای سه گانه کشور در این زمینه به گلستان کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت : برخی از موقوفات هم در گلستان دارای مشکل هستند و مایه اختلاف اوقاف و مردم شده و این موضوع بخشی از مردم گلستان را درگیر کرده است و تقاضا داریم این مشکلات حل شود.

او همچنین با قدردانی از برگزاری میز خدمت از جمله در مصلی های جمعه گلستان گفت: این اقدام قابل تقدیر است زیرا بسیاری از مشکلات مردم در این میزهای خدمت حل شده است.