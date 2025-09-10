بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد مشایخی با حضور در شبکه برکت درباره واگذاری زمین ملی و دولتی برای ساخت نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: متقاضیان ابتدا باید برای دریافت موافقت اصولی اجرای طرح با مراجعه به سامانه ساتبا و تهیه نقشه محل مورد نظر برای ثبت در سامانه جامع واگذاری به مدیریت امور اراضی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو سامانه مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: یک سامانه ملی مدیریت واحد زمین که کلیه واگذاریها در بستر آن انجام میشود و حدود ۱۶ استعلام به دستگاههای مرتبط ارسال میکند و پس از دریافت پاسخ، فرآیند واگذاری و تکمیل پرونده انجام میشود و سامانه دوم، سامانه جامع واگذاری است.
مدیر امور اراضی بوشهر ادامه داد: برای واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه خورشیدی، به منظور تسریع در فرآیند، نیازی به ثبت درخواست در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیست و طبق بخشنامههای سازمان امور اراضی کشور، فقط دو استعلام شامل تخصیص اراضی از منابع طبیعی و نامه زیستمحیطی از سازمان محیط زیست به همراه تعیین قیمت منطقهای برای اجارهبها انجام میشود.
وی اضافه کرد: واگذاری اراضی برای این طرحها در سریعترین زمان ممکن انجام میشود و نیازی به ارجاع به کارگروه امور زیربنایی ندارد.
مشایخی با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیسیون، گفت: با همکاری معاونت عمرانی استانداری، بیشترین جلسات کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی جهت واگذاری و اجرای این طرح برگزار شده که پس از تکمیل پرونده و تصویب در کمیسیون، مصوبه واگذاری صادر و متقاضی پس از پرداخت اجارهبهای سال اول، به دفترخانه عامل برای قرارداد اجاره معرفی میشود.
وی یادآور شد: قرارداد اجاره در ابتدا به صورت یکساله است و پس از بررسی پیشرفت فیزیکی در این مدت و تطبیق با سایتپلان در صورت تأیید سرمایهگذاری، قرارداد تمدید و در غیر این صورت فسخ میشود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: توصیه میشود درخواستها جهت اجرای نیروگاه خورشیدی به سمت واگذاری اراضی ملی و دولتی که مستعد کشاورزی نیست هدایت شود و از ثبت درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی خودداری شود.
وی تاکید کرد: همکاران بخش واگذاری آمادگی کامل برای تسریع در این روند را داشته و نظارتها به صورت دقیق انجام میشود تا طرحها به موقع اجرا و به شبکه برق متصل شوند.