به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:

تقویم:

چهارشنبه

۱۹ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی

۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۴:۲۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲:۰۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸:۳۸دقیقه

تقویم تاریخ:

ـ آغاز انتشار روزنامه «نسیم شمال» به مدیریت «سیداشرف الدین حسینی» در رشت (۱۲۸۶ ش)

ـ انتقال «محمدعلی میرزا» پادشاه مخلوع قاجار به روسیه (۱۲۸۸ ش)

ـ درگذشت عالم مجاهد مبارز آیت اللّه «سید محمود طالقانی» اولین امام جمعه تهران (۱۳۵۸ ش)

ـ استقرار اولین دولت مکتبی در جمهوری اسلامی به ریاست شهید «محمدعلی رجایی» (۱۳۵۹ ش)

ـ رحلت فقیه جلیل، آیت اللّه «حاج شیخ ضیاءالدین آملی» (۱۳۶۱ ش)

ـ تشکیل انجمن بازیگران سینمای ایران (۱۳۷۰ ش)

ـ اعلام شهادت خبرنگار و دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف پس از گذشت یک ماه (۱۳۷۷ ش)