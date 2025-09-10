پخش زنده
امروز: -
امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:
تقویم:
چهارشنبه
۱۹ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی
۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۴:۲۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲:۰۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸:۳۸دقیقه
تقویم تاریخ:
ـ آغاز انتشار روزنامه «نسیم شمال» به مدیریت «سیداشرف الدین حسینی» در رشت (۱۲۸۶ ش)
ـ انتقال «محمدعلی میرزا» پادشاه مخلوع قاجار به روسیه (۱۲۸۸ ش)
ـ درگذشت عالم مجاهد مبارز آیت اللّه «سید محمود طالقانی» اولین امام جمعه تهران (۱۳۵۸ ش)
ـ استقرار اولین دولت مکتبی در جمهوری اسلامی به ریاست شهید «محمدعلی رجایی» (۱۳۵۹ ش)
ـ رحلت فقیه جلیل، آیت اللّه «حاج شیخ ضیاءالدین آملی» (۱۳۶۱ ش)
ـ تشکیل انجمن بازیگران سینمای ایران (۱۳۷۰ ش)
ـ اعلام شهادت خبرنگار و دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف پس از گذشت یک ماه (۱۳۷۷ ش)