۲۰۰ بسته لوازمالتحریر از محل نیت موقوفه مرحوم حسین رمضانی تهیه و میان دانشآموزان نیازمند شهرستان تنکابن توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن اعلام کرد: در راستای اجرای امینانه نیت واقف و به مناسبت هفته وقف، تعداد ۲۰۰ بسته لوازمالتحریر شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، کاغذ A4 و سایر اقلام ضروری تحصیلی، از محل موقوفه مرحوم حسین رمضانی تهیه و در اختیار دانشآموزان کمبضاعت این شهرستان قرار گرفت.
حسینپور گفت: این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و فراهمسازی شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید تهیه شدهاند.
وی افزود: این حرکت در راستای ترویج فرهنگ وقف و بهرهبرداری اجتماعی از موقوفات صورت گرفته و نشاندهنده ظرفیت بالای وقف در حمایت از آموزش و عدالت آموزشی است.
رئیس اداره اوقاف تنکابن تصریح کرد: امیدواریم با همکاری خیریهها، نهادهای حمایتی و مشارکت مردم، بتوانیم این اقدام خیرخواهانه را در سالهای آینده گسترش داده و زمینهساز کاهش محرومیت آموزشی در مناطق کمبرخوردار باشیم.