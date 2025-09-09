رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در دیدار با فرماندار بردسکن گفت: برنامه‌های تربیتی و دینی نباید حالت رفع تکلیف داشته باشند و لازم است با رویکردی اثرگذار نسل جوان را با فرهنگ نماز آشنا کرد.

حجت الاسلام امرالله سبحانی نیا با بیان اینکه برداشت صحیح از نماز باید در زندگی فردی و اجتماعی نمود پیدا کند، افزود: اقامه نماز به معنای جاری‌ شدن فرهنگ نماز در زندگی روزمره است و اگر این فرهنگ به‌ درستی در جامعه نهادینه شود، می‌ تواند رفتار روزانه افراد را متحول کند.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس در آستانه مهرماه، ادامه داد: لازم است دستورالعمل‌ های اقامه نماز در آموزش‌ و پرورش جدی گرفته شود، فرهنگ اقامه نماز در مدارس نهادینه شود و از برگزاری برنامه‌ ها برای رفع تکلیف پرهیز شود.

وی اظهار داشت: روحانیون اعزامی به مدارس نیز باید با آمادگی و برنامه آموزشی مشخص در کلاس‌ ها حاضر شوند تا ارتباط سازنده با دانش‌ آموزان برقرار کنند، چرا که اقامه نماز به‌ اجبار تأثیرگذار نخواهد بود.

سبحانی نیا همچنین بر ضرورت مشارکت ادارات در حوزه آموزش خانواده تأکید کرد و گفت: هر اداره باید سهمیه‌ ای برای برگزاری کلاس‌ های آموزشی نماز و خانواده داشته باشد و در کنار آن، آموزش آسیب‌ های اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تهیه بسته‌ های آموزشی برای معلمان عشایری افزود: این معلمان باید در حوزه نماز آموزش ببینند و با شیوه‌ ای جذاب ارتباط مؤثری با نسل جوان برقرار کنند.

دبیر شورای اقامه نماز شهرستان بردسکن نیز گفت: با آغاز سال تحصیلی، طرح «سه‌ شنبه‌ های معنوی» با حضور امام‌ جمعه در مدارس اجرا خواهد شد و اقامه نماز جماعت به طور ویژه پیگیری می‌ شود.

حجت الاسلام مروجی نسب افزود: آموزش‌ و پرورش شهرستان تا کنون برنامه‌ های فرهنگی و تربیتی مناسبی داشته است و توسعه فرهنگ اقامه نماز از اولویت‌ های اصلی است.

فرماندار بردسکن نیز در این نشست گفت: از برگزاری کار‌های تربیتی و آموزشی رفع تکلیفی در سطح شهرستان رنج می‌ بریم و باید کیفیت این برنامه‌ ها ارتقا یابد.

محمدجواد صفر نژاد با تأکید بر نقش مهم مساجد و هیئت‌ های مذهبی در جذب نسل جوان افزود: در بردسکن لازم است دوره‌ های آموزشی هدفمند در حوزه اقامه نماز برگزار شود تا این فرهنگ دینی بیش‌ از پیش در جامعه نهادینه شود.