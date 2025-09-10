بازسازی کوره ردیف دوم گازی در پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی
با تکیه بر توان داخلی و با استفاده از قطعات داخلی عملیات بازسازی کوره ردیف دوم گازی در پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس بهرهبرداری پالایشگاه یازدهم از اجرای موفقیتآمیز عملیات بازسازی کوره ردیف دوم گازی در این پالایشگاه خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب تعمیرات اساسی سالانه و با هدف ارتقای ایمنی، افزایش بازدهی و تضمین پایداری تولید صورت گرفته است.
افشین فرخنده با اشاره به اهمیت این عملیات، افزود: بازسازی بخشهای تابشی و همرفت آسیبدیده در کوره ردیف دوم یکی از اقدامات کلیدی این دوره از تعمیرات بود که با تکیه بر دانش فنی نیروهای داخلی و در مدتزمان برنامهریزیشده انجام شد.
وی همچنین یادآور شد: اجرای موفق این طرح، نهتنها به افزایش عمر تجهیزات حیاتی پالایشگاه منجر میشود، بلکه نقش مهمی در کاهش ریسکهای عملیاتی و جلوگیری از توقفهای احتمالی در فرآیند تولید دارد.
رئیس بهرهبرداری پالایشگاه یازدهم در ادامه گفت: به موازات این عملیات، پروژههایی نظیر پوششدهی DSO Seperator در واحد احیای کاستیک، تخلیه و شارژ مولکولارسیو در ردیف اول گازی، تعویض متریال Vapour Line و جایگزینی خطوط فیندار کوره در واحد ۱۰۴ نیز با موفقیت انجام شده است.
وی در پایان افزود: پوششدهی فلشدرام واحد ۱۰۳۱، رفع نشتی شیرهای صنعتی و رسوبزدایی مبدلهای حرارتی از دیگر اقدامات مهم صورتگرفته در این دوره از تعمیرات اساسی است که همگی با تکیه بر توان فنی و مهندسی نیروهای داخلی انجام شده و نقش بسزایی در افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد کلی پالایشگاه دارد.