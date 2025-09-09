تصادف زنجیره‌ای در محور ایذه به اهواز یک فوتی و ۴ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

یک فوتی و ۴ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در محور ایذه به اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس راه خوزستان امروز سه شنبه (۱۸ شهریور) در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان گفت: این حادثه بعد از ظهر امروز بر اثر برخورد ۶ دستگاه خودرو در محور ایذه به اهواز رخ داد.

سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به اینکه در این سانحه رانندگی در ابتدا دو دستگاه خودرو دچار واژگونی شده و سپس چهار دستگاه خودرو دیگر با هم برخورد کردند، ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه علت وقوع این سانحه رانندگی در دست بررسی است، بیان کرد: با توجه به پایان تعطیلات تابستانی و افزایش سفر‌ها، در این ایام میزان تصادفات در سطح جاده‌های خوزستان افزایش می‌یابد و به رانندگان توصیه می‌شود با توجه به قوانین و مقررات رانندگی در محور‌های استان تردد کنند.