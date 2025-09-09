به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول برگزاری مسابقات جشنواره علمی پژوهشی دانش آموزی گفت: کودکان و نوجوانان در لیگ رباتیک شامل آتشنشان، جنگجو، فوتبالیست و محاسبات ذهنی چرتکه، کارگاه نجوم و هوش مصنوعی باهم به رقابت پرداختند.

علیدادی افزود: اراک برای اولین بار میزبان برگزاری این دوره از مسابقات است و ۵۰ تیم در این دوره شرکت کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم گفت: این جشنواره فرصت خوبی برای رشد خلاقیت‌های علمی کودکان و نوجوانان است.

منصوری افزود: در این فضا‌های علمی کودکان و نوجوانان می‌توانند به خوبی بدرخشند و ظرفیت خود را شکوفا کنند.