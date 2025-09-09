پخش زنده
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: زمین لرزههای کیش خسارتی نداشت و شرایط کیش آرام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلم خانی در گفتگوی تلفنی با خبر 17 رادیو کیش، گفت: براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، زمین لرزه چهار و دو دهم ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در چارک رخ داد.
او افزود: محل وقوع زمین لرزه در ۳۵ کیلومتری جزیره کیش گزارش شده است.
مسلم خانی تصریح کرد: به دلیل نزدیکی کیش و چارک این زمین لرزه در کیش نیز احساس شد.
او افزود: اطلاعات تکمیلی پس از بررسیهای بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.