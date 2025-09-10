بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی افزود: نخستین طرح، یک واحد پیشرفته عملآوری ماهی و میگو در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر است که با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان، ظرفیت فرآوری سالانه ۸ هزار تن و ذخیرهسازی ۵ هزار تن انواع آبزیان را دارد و اشتغال مستقیم ۴۲ نفر را فراهم کرده است.
وی همچنین از افتتاح ۲ واحد بستهبندی و سردخانه خرما در شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد: این واحدها با مجموع سرمایهگذاری ۹۵ میلیارد تومان و ظرفیت شش هزار و ۱۰۰ تن برای بستهبندی و نگهداری خرما به بهرهبرداری رسیده که توانستهاند برای ۵۵ نفر ایجاد شغل کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ویژه در بخشهای شیلات و خرما، گفت: تقویت این زنجیرهها، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال، زمینه صادرات محصولات کشاورزی و بهبود اقتصاد استان را به طور ملموس فراهم میکند.
وی با بیان اینکه اکنون ۳۰۲ واحد صنایع تبدیلی با پروانه بهرهبرداری در استان فعال هستند، عنوان کرد: این صنایع برای بیش از ۷ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
بحرانی اضافه کرد: این واحدها ظرفیت اسمی فرآوری سالانه ۹۴۸ هزار تن و جذب ماده خام بیش از ۱.۱ میلیون تن را دارند که نقش کلیدی در صنعت کشاورزی استان ایفا میکند. ۴۲ واحد فعال در بخش عملآوری و فرآوری آبزیان با ظرفیت اسمی ۱۱۷ هزار تن و جذب سالانه ۱۵۱ هزار تن ماده خام جایگاه ویژهای در زنجیره تولید محصولات شیلات دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۱۴ واحد بستهبندی و فرآوری خرما با ظرفیت اسمی ۱۴۳ هزار و ۸۰۰ تن و قابلیت جذب ۱۶۸ هزار تن ماده خام، اظهار کرد: ۱۵۳ واحد سردخانهای استان بوشهر با ظرفیت مجموع ۱۵۰ هزار تن، پشتیبان زنجیره تولید و صادرات هستند. همچنین صنعت تولید رب گوجهفرنگی با ۴ واحد صنعتی و ظرفیت اسمی ۱۵ هزار تن، سالانه ۷۳ هزار تن ماده خام جذب میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: آمارها نشان میدهد صنایع تبدیلی و غذایی استان بوشهر، به ویژه در بخشهای شیلات، خرما، سردخانه و صنایع غذایی، سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی و افزایش اشتغال استان دارند و توسعه این بخش میتواند آیندهای روشن برای کشاورزی بوشهر رقم بزند.