استاندار گلستان از نقش پررنگ دستگاه قضا در رفع موانع تولید در استان تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در جلسه شورای اداری از نقش آفرینی دستگاه قضا در رفع موانع تولید قدردانی کرد وگفت: امیدوارم دستگاههای دولتی و خصوصی گلستان از این سفر به خوبی بهرهمند شوند و استفاده کنند.
علی اصغر طهماسبی همچنین هفته وحدت را تبریک گفت و از نقش بی بدیل آیت الله نورمفیدی در وحدت شیعه و سنی در گلستان قدردانی کرد.
وی افزود: ۴۸۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی در استان داریم و همزمان جاده ترانزیت ریلی، هوایی و دریایی را با کشور ترکمنستان داریم همچنین کریدور ریلی که به ترکمستان، قزاقستان و چین متصل میشود مزیت مثبتی برای استان محسوب میشود.