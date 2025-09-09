گلستان، بهره مند از ظرفیت های مرزی و حمایت های قضایی در تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در جلسه شورای اداری از نقش آفرینی دستگاه قضا در رفع موانع تولید قدردانی کرد وگفت: امیدوارم دستگاه‌های دولتی و خصوصی گلستان از این سفر به خوبی بهره‌مند شوند و استفاده کنند.

علی اصغر طهماسبی همچنین هفته وحدت را تبریک گفت و از نقش بی بدیل آیت الله نورمفیدی در وحدت شیعه و سنی در گلستان قدردانی کرد.

وی افزود: ۴۸۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی در استان داریم و همزمان جاده ترانزیت ریلی، هوایی و دریایی را با کشور ترکمنستان داریم همچنین کریدور ریلی که به ترکمستان، قزاقستان و چین متصل می‌شود مزیت مثبتی برای استان محسوب می‌شود.