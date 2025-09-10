توزیع بیش از ۲۰۰۰ بسته لوازمالتحریر در قالب پویش ایران عاشورایی
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از برگزاری مراسم توزیع ۲ هزار بسته لوازمالتحریر در شهرستان دیر خبر داد و گفت: این اقدام در قالب پویش ایران عاشورایی و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند صورت گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اکبر پورات با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و با اشاره به برگزاری مراسم توزیع بستههای لوازمالتحریر در شهرستان دیر، اظهار کرد: بمناسبت فرارسیدن هفته مبارک وحدت و در آستانه سال تحصیلی جدید با اجرای پویش ایران عاشورایی و با مشارکت اقشار مختلف مردمی و مسئولان محلی، بیش از ۲ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
وی با بیان اینکه این پویش با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار برگزار شده، افزود: بسیج سازندگی استان بوشهر با همراهی گروههای جهادی و مردم خیّر، تلاش کرده است تا با تأمین اقلام موردنیاز دانشآموزان، زمینهای برای حضور شاد و بانشاط آنان در کلاسهای درس فراهم کند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر در پایان با قدردانی از تلاش تمامی عوامل اجرایی و مردم نیکوکار شهرستان دیر، گفت: پویش ایران عاشورایی تنها محدود به این مرحله نیست و در روزهای آینده، برنامههای حمایتی و فرهنگی بیشتری در مناطق مختلف استان به اجرا درخواهد آمد.