روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: پس از وقوع زمین لرزه، واحد‌های عملیاتی و خدماتی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام روابط عمومی شرکت عمران آب و خدمات کیش، تیم‌های آتش‌نشانی و ایمنی، اجرائیات، امور شهری، امور دریایی، مدیریت حمل‌ونقل عمومی و بخش‌های پشتیبانی در شهر و بنادر مستقر شدند و با انجام گشت‌های میدانی، کنترل زیرساخت‌ها و بررسی وضعیت اماکن عمومی و خدماتی، اقدامات پیشگیرانه و اطمینان‌بخشی اجرا شد.

شرکت عمران، آب و خدمات کیش با قدردانی از آرامش و همکاری شهروندان و گردشگران، اعلام کرد: نیرو‌های عملیاتی تا عادی شدن شرایط در آماده‌باش خواهند بود و هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های خدماتی و امدادی نیز انجام شده است.