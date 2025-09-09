پویش ملی «آب، اندیشه، آینده» با هدف تبیین ضرورت حفاظت از منابع آب و دعوت به مشارکت فکری شهروندان و متخصصان در یزد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مهندسی آبفای کشور، از پویش ملی «آب، اندیشه، آینده» در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه رونمایی شد؛ پویشی که بر حفظ منابع آبی، ارتقای فرهنگ مصرف و ترسیم چشم‌انداز پایدار در کم‌بارش‌ترین استان کشور تأکید دارد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در مراسم رونمایی از پویش «آب، اندیشه، آینده» گفت: این پویش با هدف تبیین ضرورت حفاظت از منابع آب، دعوت به مشارکت فکری شهروندان و متخصصان، و ایجاد همگرایی برای تضمین آینده‌ای پایدار طراحی و اجرا شده است.

ضیا زینی با بیان اینکه انتخاب شعار «آب، اندیشه، آینده» از دل فرهنگ و نیاز امروز جامعه یزدی برآمده است، افزود: در این پویش سه کلیدواژه اساسی مورد توجه قرار گرفته است؛ آب به‌عنوان منبع حیاتی و غیرقابل جایگزین، اندیشه به‌عنوان نماد تفکر جمعی و مشارکت اجتماعی، و آینده به‌عنوان مقصدی که نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری پایدار است.

وی ادامه داد: استان یزد به دلیل شرایط اقلیمی خاص و کم‌بارشی‌های مداوم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌های نوین آبرسانی است و این پویش تلاش دارد با آموزش، فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از رسانه‌ها، رفتار مصرفی جامعه را به سمت الگو‌های پایدار هدایت کند.

زینی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازتاب چالش‌ها و موفقیت‌های حوزه آب گفت: اصحاب رسانه پل ارتباطی صنعت آب و مردم هستند و رونمایی از این پویش در جمع خبرنگاران نشان می‌دهد که بدون همراهی رسانه‌ها، دستیابی به اهداف فرهنگی و اجتماعی ممکن نیست.

گفتنی است؛ پویش «آب، اندیشه، آینده» قرار است در قالب برنامه‌های آموزشی، طرح‌های مدرسه‌ای، پروژه‌های اجتماعی و رسانه‌ای، و همچنین استفاده از سامانه‌های نوین اطلاع‌رسانی در سطح استان و کشور دنبال شود.