با افزایش تولید تخم مرغ در مشهد، پیش بینی می شود این شهرستان بیش از ۴۵ درصد از تولید تخم‌ مرغ استان خراسان رضوی را در سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس تولیدات دامی جهاد کشاورزی مشهد گفت: در شهرستان مشهد ۱۳۰ واحد فعال پرورش مرغ تخمگذار و پولت با ظرفیتی حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه مرغ وجود دارد.

علی سادات شیرازی افزود: مقایسه ارقام نشان می‌ دهد که شهرستان مشهد به تنهایی حدود ۴۵.۵ درصد از کل تولید تخم‌ مرغ استان خراسان رضوی را در سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص خواهد داد که نشان‌ دهنده نقش محوری این شهرستان در تأمین نیاز‌های پروتئینی منطقه است.

وی ادامه داد: کل تولید سالانه شهرستان مشهد بیش از ۷۸ هزار تن برآورد شده که تولید آن از ۵۴۹۸ تن در فروردین شروع شده است و پیش‌ بینی می‌ شود در بهمن ماه به اوج خود، یعنی ۶۹۳۱ تن، برسد.

سادات شیرازی گفت: در سطح استان خراسان رضوی، حجم کل تولید پیش‌ بینی شده برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۷۲ هزار تن خواهد بود. تولید از ۱۳ هزار تن در فروردین ماه آغاز و پیش‌ بینی می‌ شود با نوساناتی در ماه‌ های اولیه، در ماه‌ های دی و بهمن به اوج خود با تولیدی بالغ بر ۱۶ هزار تن برسد.

او افزود: بر اساس داده‌ های جوجه‌ ریزی در واحد‌های پرورش مرغ تخمگذار، پیش‌ بینی می‌ شود تولید تخم‌مرغ در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد در سال ۱۴۰۴ به ویژه در نیمه دوم سال روندی افزایشی داشته باشد.