به مناسبت هفته وحدت با همکاری خیر نیک اندیش حاج ابراهیم شریفی مسجد امام زین‌العابدین (ع) با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بخش لیردف شهرستان جاسک به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: این مسجد در زمینی به مساحت ۹۰۰ و زیربنای ۳۰۰ متر مربع با مناره‌ای با ارتفاع ۳۳ متر در مدت شش ماه ساخته شده است.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: برای ساخت این مسجد پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: در مجاورت مسجد بیمارستان در دو طبقه به مساحت ۲۰۰ متر مربع ساخته شده است.

نماینده ولی فقیه درهرمزگان افزود: برای رفاه حال همیاران بیمار مهمانسرا، اتاق ویژه همراه بیماران و خانه عالم هم ساخته شده است.