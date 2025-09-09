به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، منقبت خوانی یکی از آیین‌های مذهبی و فرهنگی دیرینه مردم افغانستان محسوب می‌شود که از ده‌ها سال قبل در بین مردم این کشور اعم از شیعه و سنی مرسوم بوده است. در این مراسم، مداحان اهل بیت (ع)، اشعار و قصیده‌هایی را با محتوای مدح و ستایش رسول الله (ص) و ائمه اطهار می‌خوانند و در این مجالس، پیروان مذاهب اهل سنت و اهل تشیع در کنار همدیگر می‌نشینند و از مدح و منقبت لذت می‌برند. خواندن اشعار حماسی جنگ‌های صدر اسلام در قالب منقبت، بخش دیگری از محتوای منقبت خوانی را تشکیل می‌دهد.

منقبت خوانی در ایام ولادت پیامبر مکرم اسلام (ص)، ائمه معصومین و روز‌های مذهبی از جمله سیزدهم رجب، نیمه شعبان، بعثت پیامبر گرامی اسلام و عید غدیر شور بیشتری می‌گیرد و مجالس منقبت خوانی زیادی به این مناسبت‌ها در شهر کابل و سایر مناطق افغانستان برگزار می‌شود.

محفل منقبت خوانی با نام خداوند متعال (ع) و درود بر رسول الله و خاندان پاکش آغاز می‌شود و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، منقبت خوانی اوج می‌گیرد و با استقبال شرکت کنندگان و محبان اهل بیت (ع) همراه می‌شود.

شیوه منقبت خوانی به گونه‌ای است که یک یا چند نفر از مداحان اهل بیت (ع) که به عنوان پیشکسوتان منقبت خوانی خوانده می‌شوند در صدر مجلس قرار می‌گیرند و منقبت خوان‌های جوان‌تر با اجازه از پیشکسوتان، منقبت خوانی خود را آغاز می‌کنند.

منقبت خوان هنگام منقبت خوانی، عصای مخصوصی را که معمولا با پارچه‌های سبز مزین شده است در دست می‌گیرد و هنگام قرائت اشعار در میان مجلس رفت و آمد می‌کند.

حاضران در مجلس نیز با تکبیر‌های بلند، منقبت خوان را تشویق می‌کنند و فرد منقبت خوان نیز با تشویق‌های حاضران اوج می‌گیرد.

مراسم منقبت خوانی در شهر کابل در مکان‌های خاص برگزار می‌شود، مسجد و حسینیه چنداول و زیارتگاه منتسب به ابوالفضل العباس در شهر کابل هر هفته میزبان منقبت خوانی است که از سال‌های دور تاکنون با شور و نشاط ادامه داشته است.

اهدای نذورات و پذیرایی از میهمانان با «قیماق چای» در مجالس منقبت خوانی بخش دیگری از این مراسم معنوی در افغانستان است.