تاکید بر نظارت در بازار و کنترل قیمتها
فرماندار ویژه شهرستان کرج با تاکید بر نظارت در بازار گفت: جلوگیری از گرانفروشی و کمفروشی، کنترل قیمتها و الزام به نصب برچسب بر کالاها باید برای نظارت بر بازار و رفاه شهروندان با جدیت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
فرماندار ویژه شهرستان کرج در جلسه شورای اداری بر ضرورت برگزاری جلسات شورای اداری در شهرهای مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: این اقدام فرصتی برای بررسی نزدیک مشکلات، کمبودها و اقدامات دستگاههاست.
وی افزود: یکی از اولویتهای اصلی در محمدشهر توجه به زیرساختهای آموزشی، تخصیص زمین و پیگیری احداث مدارس است. همچنین مسائل مربوط به عمران شهری، ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و ارتقای خدماترسانی به شهروندان در دستور کار قرار گرفت.
مهرور با اشاره به موضوع استقرار کلانتری جدید در محمدشهر خاطرنشان کرد: شهرداری در این زمینه اعلام آمادگی کرده و پیگیریهای لازم از مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین به تکالیف آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت:نوسازی، مرمت و افتتاح مدارس جدید در منطقه باید با جدیت پیگیری شود.
وی در ادامه نظارت بر بازار را یکی از محورهای مهم جلسه عنوان کرد و افزود: جلوگیری از گرانفروشی و کمفروشی، کنترل قیمتها و الزام به نصب برچسب بر کالاها مورد تأکید است.
مهرور اضافه کرد: مناسبسازی معابر، پیادهروها و مدارس برای اقشار مختلف جامعه از مصوبات این شورا بود.مصوبات شورای اداری شهرستان با هدف ارتقای خدمات و رفع مشکلات به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود و همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق آن هستند.