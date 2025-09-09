سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: حدود ده هزار میلیارد ریال اعتبار در سالجاری برای توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی وزیربنایی، تملک اراضی و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار هزینه می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهریار کشاورز شاهباز گفت: در سال سرمایه گذاری برای تولید بیش از ۳۰ پروژه عمرانی و زیر بنایی برای توسعه و تقویت زیرساخت ها، تملک اراضی و تکمیل پروژه‌های در حال اجرا با اعتباری بالغ بر ده هزار میلیارد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان سرمایه گذاری می‌شود.

وی یادآور شد: این اعتبارات یاد شده برای اجرای پروژه‌های اجرای شبکه آب و برق شهرک تخصصی انرژی خورشیدی شال و خرمدشت - راه سازی، جدول گذاری و آسفالت بلوارها، خیابان‌ها و معابر طرح توسعه شهرک‌های صنعتی خرمدشت، حکیمیه، کوهین و طارم - حفر چاه شهرک‌های صنعتی شال و طارم را شامل می شود.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین با بیان اینکه با سرمایه گذاری‌های دولت برای آماده سازی اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان امکان جذب سرمایه گذاران بخش تولید وجود دارد افزود: با توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، بستر لازم برای جذب سرمایه گذار در این نقاط ایجاد شده است.

کشاورز شاهباز افزود: پارسال حدود ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین هزینه شده بود.