کارگاه‌های آموزش مهارت با هدف ورود مؤثر سربازان به بازار کار از طریق آموزش ۲۰ رشته فنی، افتتاح شد.

آموزش ۲۰ رشته فنی برای ورود مؤثر سربازان به بازار کار

آموزش ۲۰ رشته فنی برای ورود مؤثر سربازان به بازار کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارگاه‌های آموزش مهارت باهدف ارتقاء سطح مهارت‌های شغلی سربازان وظیفه در مرکز شهید ملکی اراک افتتاح شد.

این طرح با هدف آماده‌سازی جوانان برای ورود مؤثر به بازار کار پس از پایان خدمت سربازی اجرا شده است.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان در مراسم افتتاحیه اعلام کرد: این دوره‌های آموزشی در ۲۰ رشته مختلف و با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برگزار می‌شود.

سرهنگ خندابی افزود: برای تجهیز و راه‌اندازی این کارگاه‌ها، بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

او گفت: سربازانی که موفق به کسب مهارت شوند، از تسهیلات وام خوداشتغالی بهره‌مند خواهند شد.

جهانگیری معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای استان نیز گفت: برنامه‌ریزی آموزش‌ها بر اساس نیازسنجی دقیق بازار کار انجام خواهد شد تا مهارت‌های ارائه‌شده کاربردی و مؤثر باشند.