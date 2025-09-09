پخش زنده
معاون امور بینالملل رئیس قوه قضائیه ،همراهی دستگاه ها را برای رفع مشکلات گنبد کاووس ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،معاون امور بینالملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در جلسه شورای اداری شهرستان بر پیگیری چالشهای گنبدکاووس تاکید کرد و گفت: برخی مسائل با همراهی دستگاه در شهرستان قابل رفع است..
ناصر سراج با اشاره به پی گیری معضل فاضلاب شهری و آلودگی رودخانه گرگان رود تسریع در اجرای یکی از ۲ گزینه راه آهن اینچه برون، گنبدکاووس، شاهرود یا گرگان، گنبدکاووس، مشهد، ضرورت بهرهبرداری از تصفیه خانه فاضلاب شهری و سرعت بخشیدن به تکمیل جاده ترانزیتی موسوم به نفت و مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد را ضروری دانست.
در این جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی پیشنهادهای مکتوب خود را برای رفع مشکلات به دادستان ارائه کنند تا پیگیری شود.